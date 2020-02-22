Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hicarcıklıoğlu, hükumetin yeni torba yasa düzenlemesiyle 100 milyar lira daha kefalet verebilecek noktaya gelindiğini ve öncekinden kalan ile beraber toplam 150 milyar lira kefil olma imkanlarının önünün açıldığını vurguladı.

Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından düzenlenen Büyüyen ve Gelişen Afyonkarahisar Ödül Töreni’nde konuşan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, son 1 yıldır kamu bankacılık sisteminde büyük sıkıntılar çektiklerini belirterek, “Bu devrede bizlerin de ve hükumetin aldığı inisiyatifle kamu bankaları devreye girerek hem faizleri düşürdüler hem de kredi vermeye başladılar. Geçende bakanımız, kamu bankalarındaki ticari faiz oranı tekrardan tek haneli rakamlara ineceğinin müjdesini verdi. Bizde, kredi garanti fonu vasıtasıyla sizlere kefil oluyoruz. Dünyada hiç bir oda sisteminin yapmadığı bir şeyi yapıyoruz. Dünyanın hiç bir oda sisteminde kendi üyesini bankaya karşı kefil olmaz. Bunu dünyada yapan tek yer TOBB ile oda ve borsalar. Öyle bir hale geldik ki baba oğluna, kardeş kardeşe, komşu komşuya bile kefil olmuyor. Senin odan sana kefil oluyor. Bu kapsamda da sizlere kefaletli olarak Türkiye genelinde sadece 2019'da yaklaşık 1 milyon üyemiz var. Bunların 165 binine kefil olmuşuz. Üyelerimiz 74 milyar lira da kredi kullanabilme şansına kavuşmuş. Oda ve borsalar daha ne yapsın? Yapacağı başka bir şey yok ki” diye konuştu.

Hicarcıklıoğlu, hükumetin yeni torba yasa düzenlemesiyle 100 milyar lira daha kefalet verebilecek noktaya gelindiğini ve öncekinden kalan ile beraber sizlere toplam 150 milyar lira kefil olma imkanlarının önünün açıldığını söyledi. 2019 yılının başındaki en büyük şikayetlerin başında bankaların aldığı pos komisyonları olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, "Bu rakam yüzde 4'lere kadar gelmişti. Özellikle perakende ve akaryakıt sektöründe bulunanlar bunu çok iyi bilirler. Bunlar karların neredeyse tamamını pos komisyonlarına devir ediyorlardı. Durumu gittik anlattık. Sağolsun onlarda 1,60 üst sınırı getirdi. Şimdi '1,60 üst sınırından fazla alınamaz' denildi. Yine, düşen enflasyona bağlı olarak tekrar alt rakamlara indirilmesi için uğraşıyoruz” dedi.

Kamu bankalarının Merkez Bankasının EFT sistemini kullandığında 20 kuruş öderken kendilerinden 20 lira talep eder hale geldiklerini ifade eden Hisarcıklıoğlu, gelen talepler doğrultusunda 1 Mart'tan itibaren EFT, havale ve kredi erken kapama komisyonların hepsine sınırlama geleceğini söyledi.

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