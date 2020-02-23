Başkan eşlerinden Atatürk Evi’ne ziyaret

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Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek’in eşi Sevim Zeybek ve ilçe belediye başkanlarının eşleri Atatürk Evi’ni ziyaret ettiler.

Belediye Başkanı Mehmet Zeybek’in eşi Sevim Zeybek, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt’un eşi Şerife Bozkurt’un davetlisi olarak Şuhut Atatürk Evi’ni ziyaret etti. Programa İl Müftüsü Şükrü Kabukçu’nun eşi Müzeyyen Kabukçu, Belediye Başkan Yardımcıları Murat Öner’in eşi Fadime Öner, Süleyman Karakuş’un eşi Zeynep Karakuş, Belediye Meclis Üyesi Elif Süzme, Belediye Meclis üyelerinin eşleri Diler Şapçı, Emel Çilkaya, Ümit Karacak, Mehriban Ercan, Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi Zeynep Gürman ve ilçe belediye başkanlarının eşleri de katıldı.

Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt’un eşi Şerife Bozkurt, konuklarını ilçelerinde ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Belediye Başkanı Mehmet Zeybek’in eşi Sevim Zeybek, Şerife Bozkurt’a misafirperverliğinden dolayı teşekkür etti.

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