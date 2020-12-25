Yumurta tavuk fiyatlarını geçti Tavuk sayısı azaldı, yumurta fiyatları yükseldi Yumurta fiyatlarındaki yükselişi durdurulamıyor

Türkiye’nin yumurta borsasının belirlendiği Afyonkarahisar’da yumurta fiyatlarındaki önlemez yükseliş devam ediyor. Kolisi 2425 TL’den satılan yumurta kilogram fiyatı 1315 TL arasında satılan tavuğun fiyatını ise açık ara solladı. Yetkililer fiyatlardaki yükselişin en büyün nedeninin ise tavuk sayısının azalması olduğu belirttiler.

Yurt genelinde olduğu gibi Afyonkarahisar’da da yumurta fiyatlarında yaşanan yükselişin önüne geçilemiyor. Önceki yıllarda olduğu gibi yumurta fiyatlarında yaşanan artışa gerekçe olarak ise yem fiyatlarındaki yükseliş ve tavukların erken kesime gönderilmeleri gösterilirken, yumurta üreticileri, kooperatif ve birlikler fiyatların yükselişi ile ilgili açıklama yapmaktan kaçındı. Fiyatların belirlenmesinde önemli rol oynayan Başmakçı Tavukçuluk Kooperatifinin resmi internet sitesinden yayınlanan yumurtanın tane fiyatı ise büyüklüklerine göre 5169 kuruş arasında değişiyor. Kentte yumurtanın 30’lık koli fiyatı ise büyüklüklerine göre 2425 arasında değişiyor.

Fiyatların yükselmesine tepki gösteren vatandaşlar ise eskisi kadar sıklıkla yumurta almadıklarını ve yumurta fiyatının tavuk fiyatını geçmesini ise şaşkınlıkla karşıladıklarını ifade ettiler.

“Hayvan sayısının sayısı düşük olduğundan dolayı yumurta fiyatları arttı”

Afyonkarahisar Tarım Orman İl Müdürü İbrahim Acar, yumurta fiyatlarının yükselmesinin tavuk sayısının düşmesine bağlı olduğunu aktardı. Acar, “Hayvan refahının sağlanması için Kafesteki hayvan sayısında bir düşüş meydana geldi. Ayrıca geçtiğimiz dönem Irak’a yumurta ihracatı durmuştu. Bu süreçte üreticiler hayvan sayısını azalttı. Şimdi ihracat yeniden açıldı ancak hayvan sayısının sayısı düşük olduğundan dolayı yumurta fiyatları arttı. Yumurta fiyatları zaten sürekli dalgalı gider; bir azalır, bir düşer. Şimdi yükseldi. Yumurtacılar para kazanıyor yatırım yapacak. Önümüzdeki hafta Yumurta üreticileri ile bir araya gelip sektörün durumunu değerlendireceğiz” diye konuştu.

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