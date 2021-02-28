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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karısını çocuklarının gözü önünde vuran koca tutuklandı

İHA

Karısını çocuklarının gözü önünde vuran koca tutuklandı

Afyonkarahisar’da 26 yaşındaki karısını üç çocuğunun yanında yolculuk yaptıkları aracın içinde tabanca ile başına tek el ateş ederek öldüren koca çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Jandarma ise katil zanlısının ifadesini sır gibi saklarken, cinayetin neden işlendiği ise belirsizliğini koruyor.
Olay, geçtiğimiz 26 Şubat Cuma günü Şuhut ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ahmet Sarıkaya (32), karısı Nergiz Sarıkaya (26) ile çocukları Y. Sarıkaya (3), İ. Sarıkaya (5) ve H. Sarıkaya'yı (7) alarak 03 BT 663 plakalı araç ile Isparta’ya gitmek üzere yola çıktı. Yolda bir süre ilerleyen Sarıkaya çifti arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Anayurt köyü yakınlarında iddialara göre, Ahmet Sarıkaya 3 çocuğunun bulunduğu araçta karısı Nergiz Sarıkaya’nın kafasına tabanca ile tek el ateş açtı. Kafasından vurulan genç kadın oturduğu koltukta hayatını kaybederken cani koca ise aracın başında beklemeye başladı. Çevreden geçenlerin haber vermesi üzerine olay yerine güvenlik güçleri ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler genç kadının hayatını kaybettiğini belirlerken, karısını öldüren Sarıkaya ise gözaltına alındı. Genç kadının cesedi olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Cinayeti neden işlediği belirsizliğini koruyor
Olayın ardından cumhuriyet savcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan katil zanlısı koca Ahmet Sarıkaya işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirildikten sonra geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Mahkeme çıkarılan şahıs tutuklanarak ceza evine gönderilirken, Şuhut İlçe Jandarma Komutanlığı’nın katil zanlısının ifadesini sır gibi saklarken, cinayetin neden işlendiği belirsizliğini koruyor

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