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        Afyonkarahisar'da DEAŞ operasyonunda 3 zanlı yakalandı

        Afyonkarahisar'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2024 - 14:20 Güncelleme: 01.03.2024 - 14:20
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        Afyonkarahisar'da DEAŞ operasyonunda 3 zanlı yakalandı
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        Afyonkarahisar'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekipleri, kentte silahlı terör örgütü DEAŞ'la iltisaklı yabancı uyruklular olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, yurda giriş yasağı olan N.B.A.A, S.K.S.A. ile T.B.A.A. gözaltına alındı.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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