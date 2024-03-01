Afyonkarahisar'da DEAŞ operasyonunda 3 zanlı yakalandı

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, yurda giriş yasağı olan N.B.A.A, S.K.S.A. ile T.B.A.A. gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekipleri, kentte silahlı terör örgütü DEAŞ'la iltisaklı yabancı uyruklular olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

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