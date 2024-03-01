Dinar'da araçlarında uyuşturucu ele geçirilen 3 şüpheli yakalandı
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde araçlarında uyuşturucu ele geçirilen 3 şüpheliye adli işlem uygulandı.
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde araçlarında uyuşturucu ele geçirilen 3 şüpheliye adli işlem uygulandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ilçe merkezinde şüphe üzerine bir aracı durdurdu.
Ekipler, araçta yaptığı aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
C.G, U.E. ile A.İ.B.S'ye uyuşturucu madde kullanmak suçundan adli işlem uygulandı.
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