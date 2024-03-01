Afyonkarahisar'da tarlada bulunan el bombası imha edildi

Bunun üzerine bomba imha uzmanı polis ekipleri, el bombasını imha etti.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kışlacık Mahallesi'nde bir tarlada patlamamış el bombası olduğu ihbarı aldı.

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