8 Mart Kadınlar Günü için Sandıklı’da fidan dikimi

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde Atatürkçü Düşünce Derneği üyeleri 8 Mart Dünya Kadınlar günü dolayısıyla fidan dikti.

SandıklıHocalar karayolu Koçhisar köyü mevkiinde yaklaşık 300 fidan diken dernek üyeleri 8 Mart Kadınlar Gününü kutladı. Sandıklı Orman İşletme Şefliği görevlileri tarafından fidan dikimi öncesi dikim teknikleri anlatıldı. Orman İşletme tarafından karşılanan 300 çam fidan üyeler tarafından toprakla buluşturuldu.

“Geleceğe bir nefeste biz olalım” diyerek fidan dikimi gerçekleştirdiklerini belirten Atatürkçü Düşünce Derneği Sandıklı Başkanı Arzu Ölçüm, “Orman işletme Müdürlüğümüzün desteği ile fidan dikmeye karar verdik. Yeri belirlendi ve buraya yaklaşık 300 fidan dikimi gerçekleştirdik. 8 Mart Dünya Kadınlar gününü kutluyoruz” dedi.

Dernek üyeleri ise fidan diktikleri için mutlu olduklarını belirttiler.

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