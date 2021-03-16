Türk ahşap oyma sanatı ve taş işçiliğinin ender örneklerinden biri de ‘Afyon Ulu Cami’ Çivi çakılmadan yapılan Ulu Cami normalleşme sürecinde ziyaretçilerini ağırlamaya başladı 40 direkli ve çivi çakılmadan yapılan camiyi görenler hayranlıklarını gizleyemiyor

Afyonkarahisar’da 12721277 yılları arasında 40 adet ahşap direk üzerine oturtularak tek bir çivi dahi çakılmadan yapılan Afyon Ulu Cami aradan geçen yaklaşık 750 yıla rağmen halen dimdik ayakta dururken, Türk ahşap oyma sanatı ve taş işçiliğinin ender örneklerinden biri olan cami adeta estetiğinde simgesi halinde.

Selçuklu Veziri Fahreddin Sahib Ata'nın oğlu Afyon Sancak Beyi Nasuriddin Hasan tarafından çivi kullanılmadan 40 adet ahşap direk üzerine oturtularak yaptırılan Ulu Cami yapıldığı tarihten yaklaşık 750 yıl geçmesine rağmen dimdik ayakta kalmayı başararak günümüze kadar ulaştı. Halk arasında ‘çivisiz cami’ olarak bilinen eser mimari yapısı ile de büyük ilgi görüyor. Afyon Ulu Camii, Selçuklu döneminde yapılan ahşap direkli camiler grubu arasında yer alıyor. Ulu Camii, 40 adet ahşap direk üzerine oturtulduğu için Kırk Direkli Cami olarak da biliniyor. Moloz taş malzemeyle yamuk dikdörtgen biçiminde inşa edilen camiyi dönemin ünlü mimarlarından Emirhac Bey yaptı.



Normalleşme sürecinde cami eski günlerde olduğu gibi ziyaretçilerini ağırlamaya başladı

Pandemi döneminde girilen normalleşme sürecinde cami yine eskisi gibi ziyaretçilerini ağırlamaya başlarken, camiyi gezemeye gelenler hayranlıklarını gizleyemiyor. Ziyaretçileri özellikle camideki ahşap direkler ile tavandaki süslemelere mest ediyor. Selçuklular döneminin ender eserlerinden birisi olan Ulu Cami sütunların yani direklerin her biri o dönem bölgede esnaflık yapan kişileri temsilen ayrı ayrı motiflerle yapılmış. Yastık, kiriş, sütun ve döşemeler bir birine geçmeli şekilde yapılmıştır. Adeta bir ahşap ustalığı sergilenmiş.

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