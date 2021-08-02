Durumundan şüphelenilen otomobilde silah ele geçirildi

Afyonkarahisar’da polisin şüphe üzerine durdurduğu araçta ruhsatsız tabanca 30 adet mermi ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, Fuar Kavşağı’nda devriye gezen ekipler şüphe üzerine 52 AAC 079 plakalı bir aracı durdurarak arama yaptı. Aramada ruhsatsız tabanca ile 30 adet mermi ele geçirildi. Olayın ardından A.S.F., isimli şahıs gözaltına alınarak Kocatepe Polis Merkezi Amirliği’ne götürüldü.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.