Geçtiğimiz yıl şehir dışından 12 bin kişiyi ağırlayan Özgül Termal yatırımlarını arttırdı

Afyonkarahisar'da 2008 yılından beri termal turizm alanında misafirlerine hizmet veren Özgül Termal, yeni yatırımlarıyla şehre ve bölgesine termal turizm anlamında değer katmaya devam ediyor.

Özgül Termal Yönetim Kurulu Başkanı Ali Özgül ile İşletme Müdürü Hakan Siyah düzenledikleri basın toplantısında gazetecileri yemekte ağırladı. Afyonkarahisar Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Sezer Küçükkurt’un yanı sıra cemiyet üyeleri ve gazetecilerin katıldığı toplantıda açıklamalarda bulunan Yönetim Kurulu Başkanı Ali Özgül, Afyonkarahisar’da termal alanında yatırımlarına devam ettiklerini söyledi. Misafirlerine en güzel ve en kaliteli hizmet vermek için profesyonel ekip ruhuyla gece gündüz hizmetlerini sürdürdüklerini ifade eden Özgül konuşmasına şöyle devam etti:

“Biz 2008 yılında Özgül Termal olarak Yaylabağı beldesinde faaliyetimize başladık. Eskişehir’de de faaliyetlerine devam eden bir firmayız. 2008 yılında devre mülk satışlarıyla başladığımız tesisimizde şuanda 600 oda, 28 villamızla hizmetimize devam ediyoruz. Bölgenin en büyük tesislerindeniz. Yılsonunda tamamlanacak olan 22 villa ile birlikte ileriye dönük daha verimli bir şekilde hizmetimize devam edeceğiz.”



"Şehir dışından 12 bin kişi ağırladık"

İşletme Müdürü Hakan Siyah da yaptığı açıklamada, geçen yıl tesislerinde şehir dışından 12 bin kişiyi ağırladıklarını kaydetti. 2022 yılında ise Haziran ayın verilerine göre şehir dışından 4 bini üzerinde misafiri tesislerinde ağırladıklarını kaydeden Müdür Siyah, bölgede en uygun fiyatlarla en güzel hizmeti verdiklerini ifade ederek, herkesi termal tesislerine davet etti.

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