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        Haberler Gündem Güncel Ağabey-kardeşe araç içinde suikast | Son dakika haberleri

        Ağabey-kardeşe araç içinde suikast

        Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde, otomobile düzenlenen silahlı saldırıda sürücü hayatını kaybetti, kardeşi de ağır yaralandı. Polis ekipleri, olay yerinden kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2024 - 16:20 Güncelleme: 18.09.2024 - 16:20
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        Ağabey-kardeşe araç içinde suikast
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        Mersin Toroslar'da Ahmet Öncel idaresindeki otomobile Sağlık Mahallesi 86005 Sokak'ta seyir halindeyken kimliği henüz belirlenemeyen kişi tarafından silahla ateş açıldı.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri sürücü Öncel'in hayatını kaybettiğini belirledi.

        Ağır yaralanan sürücünün yanındaki kardeşi Talat Öncel ambulansa hastaneye kaldırıldı.

        Polis ekipleri, olay yerinden kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

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        #silahlı saldırı
        #Mersin
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