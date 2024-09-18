Ağabey-kardeşe araç içinde suikast
Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde, otomobile düzenlenen silahlı saldırıda sürücü hayatını kaybetti, kardeşi de ağır yaralandı. Polis ekipleri, olay yerinden kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.
Mersin Toroslar'da Ahmet Öncel idaresindeki otomobile Sağlık Mahallesi 86005 Sokak'ta seyir halindeyken kimliği henüz belirlenemeyen kişi tarafından silahla ateş açıldı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri sürücü Öncel'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Ağır yaralanan sürücünün yanındaki kardeşi Talat Öncel ambulansa hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri, olay yerinden kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.