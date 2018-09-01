AGF Aarhus - Hjorring karşılaşma önü

Danimarka Süperlig heyecanı devam ediyor. AGF Aarhus, 02 Eylül 2018 Pazar günü Hjorring takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 19:00. Maç öncesi AGF Aarhus 11 puanla 5. sırada, Hjorring 7 puanla 11. sırada bulunuyor. Ev sahibi AGF Aarhus, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Hjorring son 5 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 697 kodlu maçta; İddaa oynayanlar AGF Aarhus kazanırsa 1.50, beraberlik çıkarsa 3.30, Hjorring sahadan galip ayrılırsa 4.30 oranını elde edecekler. Alt 1.80, üst 1.55 veriyor. Karşılıklı gol var 1.50, karşılıklı gol yok 1.70 oranını kazandıracak.

AGF Aarhus son hafta oynanan Viborg maçında 3-0 yenildi.

Hjorring, Vejle-Kolding karşılaşmaında 0-4 kazandı.

AGF Aarhus, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. AGF Aarhus, kendi sahasında 3 gol attı, 2 gol yedi.

Hjorring, dış sahada 1 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Hjorring 4 kez gol sevinci yaşadı, 7 kez topu ağlarında gördü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ