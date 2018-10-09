Ağlama Anne yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Ağlama Anne 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Ağlama Anne oyuncuları kimler?
Ağlama Anne, 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Ağlama Anne dizisinin başrollerinde Birce Akalay, Özlem Yılmaz gibi başarılı oyuncular yer alıyor. Yapımını Tims Productions'un yaptığı Ağlama Anne dizisinin oyuncu kadrosu merak ediliyor. İşte Ağlama Anne dizisine dair detaylar...
09.10.2018 - 17:48 | Güncelleme:
Ağlama Anne dizisi 2. yeni bölümüyle Pazar akşamı ATV'de izleyiciyle buluşacak. ATV'de Pazar günü yayınlanacak olan Ağlama Anne dizisinin oyuncuları merak ediliyor. Peki, Ağlama Anne dizisinin oyuncuları kimler? İşte Ağlama Anne dizisi oyuncuları ve 2. yeni bölüme dair detaylar...
Damla, ablası Alev'in gayrimeşru bir şekilde dünyaya getirdiği ve öldürmeye çalıştığı kızı Zeynep'e sahip çıkmıştır. Damla, Zeynep'e tüm hayatını adamış, babası Hasan'ın evinde sığıntı gibi yaşamış, kendine ait bir yuva kuramamış ve bugün her şeyini verdiği Zeynep'i kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyadır. İyi halden erken tahliye olan Alev'in tek amacı, yılların vicdan azabı ve pişmanlığıyla Damla'nın karşısına çıkıp kızını geri almaktır!
Damla, senelerce her türlü zorluğa göğüs gererek Zeynep'i büyütmüş, Alev ise ona can vermiştir. İki kadın annelik mücadelesi verirken, Zeynep'in dedesi Çetin, dünyaya gelmediğini sandığı torununun hayatta olduğunu öğrenir. Ciddi bir tehdit olarak Alev'in karşısına çıkar. Tek istediği, Zeynep'in babası olan oğlu Adnan'ın Zeynep'i öğrenmemesidir. Bunun için de her şeyi yapabilecek kadar gözü dönmüştür. Ancak her şeye rağmen Adnan'ın öğrenme yolculuğuna girmesi uzun sürmeyecektir.
AĞLAMA ANNE OYUNCULARI
Birce Akalay (Alev Fırıncıoğlu), Özlem Yılmaz (Damla Fırıncıoğlu), Cansel Erçin (Adnan Alan), Sezin Akbaşoğulları (Özlem Alan), Selim Bayraktar (Ali Osman), Ekin Mert Daymaz (Mert Bayer), Aslıhan Malbora (Zeynep Fırıncıoğlu)
Senaryosunu Serdar Oğuz'un kaleme aldığı, yönetmenliğini Feride Kaytan'ın üstlendiği Ağlama Anne 2. yeni bölümü ile Pazar akşamı saat 20.00'da ATV ekranlarında.
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