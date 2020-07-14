Kek tarifleri bol soslu olduğu zaman daha bir lezzetli oluyor. Bol çikolata sosu ile hazırladığımız ağlayan kek tarifi hem pratik hem de çok lezzetli bir tariftir. Bu pratik tarifi denemeyenleriniz varsa mutlaka denemelisiniz.

Ağlayan Kek Malzemeler:

Kekimiz İçin:

4 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

2 yemek kaşığı kadar süt

1,5 su bardağı kadar un

1 paket kabartma tozu

1 çay bardağı kadar kakao

1 yemek kaşığı kadar sıvı yağ

Kekimizi Islatmak İçin:

2 su bardağı kadar süt

Üzeri İçin:

1 paket sade krem şanti

1 kase kırık fındık

1 paket çikolata sosu

Ağlayan Kek Yapılışı: