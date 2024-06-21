Ağrı'da feci kaza: 2'si ağır 5 yaralı
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde otomobil ile kamyonet çarpıştı. Feci kazada 2'si ağır 5 kişi yaralandı.
Giriş: 21.06.2024 - 16:49 Güncelleme: 21.06.2024 - 16:49
Doğubayazıt'ta F.E. idaresindeki otomobil, Iğdır Kavşağı'nda, Ö.F.S'nin kullandığı kamyonetle çarpıştı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
YARALILARDAN 2'SİNİN DURUMU AĞIR
Sürücülerin de aralarında bulunduğu 5 yaralı, ambulanslarla Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan otomobil sürücüsü ile yolculardan A.S'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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