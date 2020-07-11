İHA

Kent genelinde iki gündür etkisini arttıran sağanak yağışla birlikte dere ve akarsular taştı. Meydana gelen sel felaketinde merkeze bağlı birçok köyde ev ve tarım arazisi zarar görürken çok sayıda küçükbaş hayvanın telef olduğu bilgisi edinildi.

Öte yandan Ağrı Millet Bahçesinden geçen Taşlıçay Deresindeki taşkın da korkuttu.

Kentte meydana gelen sel felaketi ile birlikte İl Jandarma Komutanlığı, Devlet Su İşleri, AFAD, 112 ve Ağrı Belediyesi İtfaiye ekipler, felaketin etkili olduğu noktalarda çalışma başlattı.