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        Üniversiteli Havva'dan tek kişilik protesto eylemi; Gazze için susma

        AĞRI'da üniversite öğrencisi Havva Kuray (20), İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermek için 'Gazze İçin Susma' pankartı açıp, tek kişilik protesto eylemi gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.04.2025 - 17:30 Güncelleme: 20.04.2025 - 17:35
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        Üniversiteli Havva'dan tek kişilik protesto eylemi; Gazze için susma
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        AĞRI'da üniversite öğrencisi Havva Kuray (20), İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermek için 'Gazze İçin Susma' pankartı açıp, tek kişilik protesto eylemi gerçekleştirdi.

        Havva Kuray, Ağrı Millet Bahçesi'ndeki 'Seviyorum Ağrı' yazısı önünde 'Gazze İçin Susma' ve 'Ayağa Kalk! Çünkü Allah Zelil Bir Halde Yaşamandan Razı olmaz' pankartları açarak protesto eylemi yaptı. Tek başına eylemi çevredekiler tarafından da dikkat çeken Kuray, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına karşı sessiz kalmamak adına bu eylemi gerçekleştirdiğini belirtti. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Eğitim Fakültesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Kuray, "İsrail ateşine bir damla su olmak, milyonlarca Müslüman için bir ses, bu savaşta bir uyarı olmak istedim. Bu yüzden tek başıma da olsa protesto kararı aldım" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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