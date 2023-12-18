Ağrı'da üniversite kulüp başkanlarına bağımlılıkla mücadele anlatıldı
Yeşilay Ağrı Şube Başkanı Cihangir Aslan, üniversite kulüp başkanlarına bağımlılıkla ilgili bilgilendirmede bulundu.
Yeşilay Ağrı Şube Başkanı Cihangir Aslan, üniversite kulüp başkanlarına bağımlılıkla ilgili bilgilendirmede bulundu.
Yeşilay Şubesince bir restoranda, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi bünyesindeki öğrenci kulüp başkanlarına yönelik program düzenlendi.
Şube Başkanı Cihangir Aslan, burada yaptığı konuşmada, kentte bağımlılıkla mücadele kapsamında Yeşilay Danışma Merkezi'nde sosyolog, sosyal hizmet ve halkla ilişkiler uzmanları eşliğinde ücretsiz hizmet verdiklerini söyledi.
Bağımlılıkla mücadelede yaptıkları faaliyetleri anlatan Aslan, "Bağımlılıkla daha etkin mücadele etmek için siz gençlerin yardımını istiyoruz. Yeşilay olarak uyuşturucu madde, alkol, tütün, sigara, kumar ve teknoloji bağımlılığıyla ilgili çalışmalar yürütüyoruz. Dünyada bütün bağımlılıkların yayılmasında en fazla gençler rol alırken, bağımlılıkların önlenmesinde de yine en fazla gençler rol alıyor. Yaptığımız bütün çalışmaları parasız ve ücretsiz yapıyoruz." diye konuştu.
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