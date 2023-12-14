Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Ağrı Haberleri

        Ağrı'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

        Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2023 - 20:52 Güncelleme: 14.12.2023 - 20:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ağrı'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

        Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığı yapanların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

        Polis Özel Harekat Timi, 13 ekip ve 50 personelin katılımıyla ilçede 4 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

        Adreslerde yapılan aramada bir kurusıkı tabanca, dijital materyaller ve 100 bin 746 lira tutarında İran riyali bulundu.

        Gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Doğubayazıt Adliyesi'ne sevk edildi.

        Zanlılardan 3'ü hakimlikçe tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Afgan uyruklu vatandaş kaçırdı, Bakanlık kurtardı
        Afgan uyruklu vatandaş kaçırdı, Bakanlık kurtardı
        Aboubakar'dan 'saç ekimi' açıklaması
        Aboubakar'dan 'saç ekimi' açıklaması
        Putin'den Türkiye ziyareti açıklaması
        Putin'den Türkiye ziyareti açıklaması
        Kader maçında ilk düdük çaldı!
        Kader maçında ilk düdük çaldı!
        Bakan Tunç: Hakeme saldırı iddianamesi hazır
        Bakan Tunç: Hakeme saldırı iddianamesi hazır
        TCMB Başkanı Erkan: TL'ye geçiş zamanı gelmiştir
        TCMB Başkanı Erkan: TL'ye geçiş zamanı gelmiştir
        "Sol bek ihtiyacımız var"
        "Sol bek ihtiyacımız var"
        İşte İstanbul'da en pahalı mezar yerinin ücreti
        İşte İstanbul'da en pahalı mezar yerinin ücreti
        Avukatın paylaşımı savcının yerini değiştirdi!
        Avukatın paylaşımı savcının yerini değiştirdi!
        Kredi maliyeti borsayı frenliyor mu?
        Kredi maliyeti borsayı frenliyor mu?
        İsveç'deki öğretmene uzaklaştırma
        İsveç'deki öğretmene uzaklaştırma
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Montella'dan Arda Güler açıklaması!
        Montella'dan Arda Güler açıklaması!
        iOS 17.2 sonrası pil ömrü kısaldı mı?
        iOS 17.2 sonrası pil ömrü kısaldı mı?
        5 kat boya ve sıva katmanının altından çıktı
        5 kat boya ve sıva katmanının altından çıktı
        Saadet Partili Bitmez yaşamını yitirdi
        Saadet Partili Bitmez yaşamını yitirdi
        Anadolu parsına ait, 1500 yıllık! Varlığı ispatlandı...
        Anadolu parsına ait, 1500 yıllık! Varlığı ispatlandı...
        En kötü 100 yiyecek tartışma yarattı
        En kötü 100 yiyecek tartışma yarattı
        İhanetin ardından kaleciye âşık oldu
        İhanetin ardından kaleciye âşık oldu
        'Yılın kişisi' aramalarda yok!
        'Yılın kişisi' aramalarda yok!

        Benzer Haberler

        Ağrı'da çantasında uyuşturucu ele geçirilen İran uyruklu yolcu gözaltına al...
        Ağrı'da çantasında uyuşturucu ele geçirilen İran uyruklu yolcu gözaltına al...
        Ağrı'da öğrenciler Gazze'ye destek kermesi düzenledi
        Ağrı'da öğrenciler Gazze'ye destek kermesi düzenledi
        Ağrı'da kaçakçılıkla mücadele operasyonlarında 11 şüpheli gözaltına alındı
        Ağrı'da kaçakçılıkla mücadele operasyonlarında 11 şüpheli gözaltına alındı
        Ağrı merkezli 7 ilde silah kaçakçılarına operasyon; 22 gözaltı
        Ağrı merkezli 7 ilde silah kaçakçılarına operasyon; 22 gözaltı
        Ağrı merkezli yasa dışı silah ticareti operasyonunda 22 şüpheli yakalandı
        Ağrı merkezli yasa dışı silah ticareti operasyonunda 22 şüpheli yakalandı
        Ağrı'da metruk binada 48 düzensiz göçmen yakalandı
        Ağrı'da metruk binada 48 düzensiz göçmen yakalandı