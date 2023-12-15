Ağrı'da ayakkabılarına 6 kilogram külçe altın saklayan 2 şüpheli yakalandı
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 2 şüphelinin ayakkabılarına gizlediği 6 kilogram külçe altın ele geçirildi.
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 2 şüphelinin ayakkabılarına gizlediği 6 kilogram külçe altın ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ile Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, gümrük sahası içerisinde şüpheli hareketler sergileyen 2 kişinin üst aramasını yaptı.
Ekipler, aramada şüphelilerin ayakkabılarının içine gizlenmiş 6 kilogram külçe altın ele geçirdi.
Olayla ilgili olarak 2 şüpheli gözaltına alındı.
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