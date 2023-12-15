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        Ağrı'da ayakkabılarına 6 kilogram külçe altın saklayan 2 şüpheli yakalandı

        Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 2 şüphelinin ayakkabılarına gizlediği 6 kilogram külçe altın ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2023 - 13:04 Güncelleme: 15.12.2023 - 13:19
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        Ağrı'da ayakkabılarına 6 kilogram külçe altın saklayan 2 şüpheli yakalandı
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        Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 2 şüphelinin ayakkabılarına gizlediği 6 kilogram külçe altın ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ile Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, gümrük sahası içerisinde şüpheli hareketler sergileyen 2 kişinin üst aramasını yaptı.

        Ekipler, aramada şüphelilerin ayakkabılarının içine gizlenmiş 6 kilogram külçe altın ele geçirdi.

        Olayla ilgili olarak 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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