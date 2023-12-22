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        Ağrı ve Kars'ta kar yağışı etkili oluyor

        Ağrı ve Kars'ta kar yağışı etkili oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2023 - 17:11 Güncelleme: 22.12.2023 - 17:11
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        Ağrı ve Kars'ta kar yağışı etkili oluyor
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        Ağrı ve Kars'ta kar yağışı etkili oluyor.

        Ağrı'da soğuk hava, öğleden sonra yerini kara bıraktı.

        Aralıklarla etkili olan kar yağışının ardından cadde ve sokaklar beyaza büründü.

        Kar yağışı kenti çevre illere bağlayan kara yollarında da ulaşımı olumsuz etkiledi.

        Karayolları 123. Şube Şefliği ekipleri, sorumluluk alanındaki yollarda ulaşımda aksama yaşanmaması için karla mücadele çalışması başlattı.

        - Kars

        Kars'ta akşam saatlerinde kar yağışı başladı.

        Kentte etkili olan soğuk hava akşama doğru yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışıyla kent merkezi beyaza büründü.

        Kars-Arpaçay kara yolunda kar nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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