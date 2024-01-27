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        Erzurum, Ardahan, Ağrı ve Kars'ta 2160 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

        Erzurum, Ardahan, Ağrı ve Kars'ta kar ve tipi nedeniyle 2 bin 160 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2024 - 11:53 Güncelleme: 27.01.2024 - 12:17
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        Erzurum, Ardahan, Ağrı ve Kars'ta 2160 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
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        Erzurum, Ardahan, Ağrı ve Kars'ta kar ve tipi nedeniyle 2 bin 160 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

        Erzurum'da dün akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar ve tipi nedeniyle kırsaldaki 1520 mahalle yolu ulaşıma kapandı.

        Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yolların kapalı olduğu mahallelerde karla mücadele çalışması başlattı.

        Olumsuz hava koşulları ve kar yağışının zaman zaman etkisini sürdürdüğü Ardahan'da 207, Ağrı'da 364 ve Kars'ta 69 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

        İl Özel idaresi ve belediye ekipleri, Kars merkezde 4, Akyaka'da 3, Arpaçay'da 14, Digor'da 7, Sarıkamış'ta 18, Selim'de 15, Susuz'da ise 8 köy ve diğer illerdeki kapalı olan yolları ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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