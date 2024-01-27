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        Haberler Gündem Politika İzmir AK Parti ilçe belediye başkan adayları açıklanıyor - Son dakika haberleri

        AK Parti İzmir ilçe belediye başkan adayları açıklanıyor

        Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün AK Parti'nin İzmir ilçe belediye başkan adaylarını açıklayacak. 30 ilçeli İzmir'de 25 AK Partili, 5 MHP'li belediye başkan adaylarının seçime girmesi bekleniyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.01.2024 - 12:18 Güncelleme: 27.01.2024 - 12:18
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        AK Parti İzmir ilçe belediye başkan adayları açıklanıyor
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir ilçe belediye başkan adaylarını tanıtacak.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Halkapınar Spor Salonu'nda saat 14.00'te yapılacak AK Parti İzmir İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'na katılacak.

        18 Ocak'ta yapılan büyükşehir belediyeleri aday tanıtım toplantısında, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için, Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ aday gösterilmişti.

        AK Parti İzmir adayı Hamza Dağ
        AK Parti İzmir adayı Hamza Dağ

        30 İLÇEDE ADAYLAR

        İzmir'in 30 ilçesinde Cumhur İttifakı adayları belli oldu. 5 ilçede MHP adayları, 25 ilçede de AK Partili isimler seçime girecek.

        Cumhur İttifakı'nın 30 ilçede aday göstereceği belirtilen adayları şöyle:

        Aliağa: SERKAN ACAR - MHP ADAYI

        Balçova: EROL EROĞLU

        Bayındır: UĞUR DEMİREZEN

        Bayraklı: BİLAL KIRKPINAR

        Bergama: SADIK DOĞRUER

        Beydağ: HÜSEYİN AY

        Bornova: CEVDET ÇAYIR

        Buca: ADNAN ÖZTEKİN

        Çeşme: ESAT TANIK - MHP ADAYI

        Çiğli: MURAT GÖKÇEKAYA

        Dikili: SEMA AKINCI - MHP ADAYI

        Foça: TANER ACAR - MHP ADAYI

        Gaziemir: DENİZ DOĞAN

        Güzelbahçe: GÜMÜŞ SAİME BUCAKLIOĞLU

        Karabağlar: MEHMET SADIK TUNÇ

        Karaburun: EYÜP KAYKAÇ

        Karşıyaka: İSMAİL ÇİFTÇİOĞLU

        Kemalpaşa: GALİP ATAR

        Kınık: SAMİ MOLLA AHMET

        Kiraz: SALİHA ÖZÇINAR

        Konak: CEYDA BÖLÜNMEZ ÇANKIRI

        Menderes : SİNAN AKDENİZ

        Menemen: AYDIN PEHLİVAN

        Narlıdere: MURAT SARMAN

        Ödemiş: ALİ HADİM

        Seferihisar: AHMET AYDIN

        Selçuk: ZEYNEL BAKICI

        Tire: ARİF DEMİRKAN - MHP ADAYI

        Torbalı: ÖZGÜR ERMAN ÇAĞLAR

        Urla: TARKAN BAKIRLI

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