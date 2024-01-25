Ağrı'da İranlı yolcuları taşıyan otobüsün devrildiği kazada 10 kişi yaralandı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde İranlı yolcuları taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 10 kişi yaralandı.

İran'dan gelen F.E. idaresindeki 32 AA 982 plakalı yolcu otobüsü, Doğubayazıt ilçesi yakınlarında şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan İran uyruklu 10 kişi ambulanslarla Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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