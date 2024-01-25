Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Ağrı Haberleri

        Ağrı'da İranlı yolcuları taşıyan otobüsün devrildiği kazada 10 kişi yaralandı

        Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde İranlı yolcuları taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 10 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2024 - 11:00 Güncelleme: 25.01.2024 - 11:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ağrı'da İranlı yolcuları taşıyan otobüsün devrildiği kazada 10 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde İranlı yolcuları taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 10 kişi yaralandı.

        İran'dan gelen F.E. idaresindeki 32 AA 982 plakalı yolcu otobüsü, Doğubayazıt ilçesi yakınlarında şarampole devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan İran uyruklu 10 kişi ambulanslarla Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        ABD Büyükelçisi Flake'ten F-16 açıklaması
        ABD Büyükelçisi Flake'ten F-16 açıklaması
        Emekli ne kadar ek zam farkı alacak?
        Emekli ne kadar ek zam farkı alacak?
        Murat Kurum İstanbul projelerini açıklıyor
        Murat Kurum İstanbul projelerini açıklıyor
        F-16'lar neden hala bu kadar ilgi görüyor?
        F-16'lar neden hala bu kadar ilgi görüyor?
        Anelka Türkiye'ye dönüyor
        Anelka Türkiye'ye dönüyor
        Florida'da 16 yaşın altındakilere sosyal medya yasağı hazırlığı
        Florida'da 16 yaşın altındakilere sosyal medya yasağı hazırlığı
        Motokuryeye çarptı, rica üzerine araçtan indi!
        Motokuryeye çarptı, rica üzerine araçtan indi!
        Macaristan İsveç'e vize verir mi?
        Macaristan İsveç'e vize verir mi?
        Yılın ilk faiz kararı bekleniyor
        Yılın ilk faiz kararı bekleniyor
        "Kadının, erkeği aldatmasında bir komiklik buldum"
        "Kadının, erkeği aldatmasında bir komiklik buldum"
        "Belki de sezonun en kritik üç puanı"
        "Belki de sezonun en kritik üç puanı"
        Taş devrinden kalma sakız ortaya çıkardı! İşte tükettikleri besinler
        Taş devrinden kalma sakız ortaya çıkardı! İşte tükettikleri besinler
        12 yaşındaki kız çocuğunu öldürmüştü! Sıcak gelişme!
        12 yaşındaki kız çocuğunu öldürmüştü! Sıcak gelişme!
        Cinayeti saklamak için 76 kişinin ölümüne neden oldu!
        Cinayeti saklamak için 76 kişinin ölümüne neden oldu!
        Penaltı kararı doğru mu?
        Penaltı kararı doğru mu?
        İki fayın birleştiği nokta: Yedisu! Timler oluşturuldu!
        İki fayın birleştiği nokta: Yedisu! Timler oluşturuldu!
        İşte Buruk'un 11'i
        İşte Buruk'un 11'i
        Genç kadın, annesi ve kızı öldü! Kahreden tesadüf!
        Genç kadın, annesi ve kızı öldü! Kahreden tesadüf!
        Soğuk Savaş sonrası en büyük askeri tatbikat!
        Soğuk Savaş sonrası en büyük askeri tatbikat!
        "Dimdik ayaktayız"
        "Dimdik ayaktayız"

        Benzer Haberler

        Yolu kapanan mezrada rahatsızlanan hamile kadın, paletli ambulansla alınıp,...
        Yolu kapanan mezrada rahatsızlanan hamile kadın, paletli ambulansla alınıp,...
        Ağrı'da yolu kardan kapanan mezrada rahatsızlanan hamile kadın hastaneye ul...
        Ağrı'da yolu kardan kapanan mezrada rahatsızlanan hamile kadın hastaneye ul...
        Ağrı-Van kara yolunda kar ve tipi ulaşımı aksatıyor
        Ağrı-Van kara yolunda kar ve tipi ulaşımı aksatıyor
        Ağrı'da yolcu otobüsü ile kamyonetin karıştığı kazada 11 kişi yaralandı
        Ağrı'da yolcu otobüsü ile kamyonetin karıştığı kazada 11 kişi yaralandı
        Ağrı'da yolcu otobüsü, kamyonete çarptı: 11 yaralı
        Ağrı'da yolcu otobüsü, kamyonete çarptı: 11 yaralı
        Ağrı'da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 7 şüpheli yakalandı
        Ağrı'da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 7 şüpheli yakalandı