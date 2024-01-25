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        Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 10 kilo 177 gram uyuşturucu ele geçirildi

        Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 10 kilo 177 gram uyuşturucu ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2024 - 13:18 Güncelleme: 25.01.2024 - 13:42
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        Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 10 kilo 177 gram uyuşturucu ele geçirildi
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        Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 10 kilo 177 gram uyuşturucu ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ile Gürbulak Gümrük Muhafaza ve Kaçakçılık İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, gümrük sahası içerisinde yaptıkları kontrollerde, 10 kilo 177 gram uyuşturucu buldu.

        Çalışmada, 321 uyuşturucu hap da ele geçiren ekipler, 1'i İran uyruklu 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Galeri
        Galeri

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