Ağrı'da "Aksa Tufanı Perspektifinde Direniş Mücadelesi ve Biz" konferansı

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde (AİÇÜ) İyilik Derneği Ağrı Temsilciliği ve İyilik Öncüleri Öğrenci Kulübü tarafından, "Aksa Tufanı Perspektifinde Direniş Mücadelesi ve Biz" konferansı düzenlendi.

AİÇÜ yerleşkesindeki Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen konferans Kur'an-i Kerim tilaveti ve şiirlerin okunmasıyla başladı.

Üveysi, Gazze'de yaşanan dramlara değinen, akrabalarından 27 kişinin şehit olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:

"Benim kuzen Konya'da doktorasını yapıp bitirdikten sonra Gazze'ye döndü. İslam Üniversitesi'nde göreve başlayacaktı. Üniversite, diplomanın aslını istediği için kuzenim çocuklarını Gazze'de bırakıp eşiyle beraber Türkiye'ye geldi. 10 Ekim 2023 günü Gazze'ye dönecektiler. 7 Ekim 'de Aksa Tufanı başlayınca 4 çocuk Gazze'de anne babaları ise dışarıda (Türkiye). Kuzenim 4 ay boyunca uyumadı çünkü her an çocukların şehadet haberi gelecek diye bekliyordu. Bir anne için zor mu kolay mı? 'Keşke ben orada olsaydım beraber şehit olalım' diyordu. Her bir çocuğunu farklı akrabalarına bıraktı. Bir anne için böyle bir tercih yapmak kolay mı? Biliyor musunuz bu ne demek? Biri ölürse bari bende biri kalsın diye yaptı bunu."