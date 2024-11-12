Ağrı'da iki hafif ticari araç çarpıştı, 3 kişi yaralandı
Ağrı'da iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Ağrı'da iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Maşallah L'nin kullandığı 27 AOE 090 plakalı hafif ticari araç, Ağrı-Hamur kara yolunda seyir halindeyken Yoğunhisar köyü mevkisinde tali yoldan çıkan Aydın N, idaresindeki 34 DD 7377 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücüler ile yolcu Handan L, ambulansla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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