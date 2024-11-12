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        Ağrı'da iki hafif ticari araç çarpıştı, 3 kişi yaralandı

        Ağrı'da iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2024 - 15:22 Güncelleme: 12.11.2024 - 15:26
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        Ağrı'da iki hafif ticari araç çarpıştı, 3 kişi yaralandı
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        Ağrı'da iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Maşallah L'nin kullandığı 27 AOE 090 plakalı hafif ticari araç, Ağrı-Hamur kara yolunda seyir halindeyken Yoğunhisar köyü mevkisinde tali yoldan çıkan Aydın N, idaresindeki 34 DD 7377 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

        Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan sürücüler ile yolcu Handan L, ambulansla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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