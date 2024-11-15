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        Ağrı'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi

        Ağrı Peygamber Sevdalıları Derneği üyeleri ve vatandaşlar, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden saldırılarını protesto etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2024 - 13:44 Güncelleme: 15.11.2024 - 13:51
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        Ağrı'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi
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        Ağrı Peygamber Sevdalıları Derneği üyeleri ve vatandaşlar, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden saldırılarını protesto etti.

        Cuma namazı sonrası Merkez Camisi önünde bir araya gelen dernek üyeleri ile vatandaşlar, tekbir getirerek İsrail aleyhine sloganlar attı.

        Dernek üyesi Burhan Aslan, burada yaptığı konuşmada, uluslararası toplumun, Gazze’nin ve dünya halklarının vicdanını rahatlatacak adımları atmakla sorumlu olduğunu söyledi.

        İsrail'in Filistin'de işkence, infaz, toplu katliam, zorla yerinden etme, kaçırma, yağmalama ve talan etme gibi uygulamalara başvurduğunu belirten Aslan, şöyle konuştu:

        "Kahraman ve mazlum bir millet pervasızca yok ediliyor. Gazze'de 50 binden fazla kardeşimiz katledilmiştir. Bu katledilenlerin üçte ikisi kadın ve çocuklardan oluşmaktadır. 20 binden fazla çocuk toprağın kara bağrına bırakılarak annelerin gözü yaşlı kalmıştır. Kadın ve çocuk mezarlığına dönüşen Gazze, insanlığın utancı olarak tarihteki yerini almıştır."

        Aslan, vatandaşların boykota devam etmesini istedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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