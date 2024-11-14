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        İshak Paşa Sarayı ara tatilde çocuklar ve ebeveynlerini ağırlıyor

        Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan ve UNESCO'nun Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan tarihi İshak Paşa Sarayı, ara tatilde çocuklar ve ebeveynlerini ağırlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2024 - 11:04 Güncelleme: 14.11.2024 - 11:24
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        İshak Paşa Sarayı ara tatilde çocuklar ve ebeveynlerini ağırlıyor
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        Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan ve UNESCO'nun Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan tarihi İshak Paşa Sarayı, ara tatilde çocuklar ve ebeveynlerini ağırlıyor.

        İlçenin güneyinde tepelik alanda bulunan ve çevresinde sarp dağların bulunduğu Osmanlı yadigarı İshak Paşa Sarayı, yılın her dönemi ziyaretçilerin uğrak yeri haline geliyor.

        Yerli ve yabancı turistler, Osmanlı'nın Lale Devri'nde inşa edilen ve UNESCO'nun Dünya Miras Geçici Listesi'nde de yer alan tarihi yapının yerleşkesindeki cami, odalar, surlar, türbe, iç ve dış avlular, divan ile harem salonlarını gezerek geçmişe yolculuk yapıyor.

        Mimari yapısında Osmanlı ve Selçuklu ile barok ve rokoko mimarilerinden izler taşıyan saraya gelenler, aynı bölgede yer alan İslam alimi Ahmed-i Hani'nin türbesi ile Urartu Kalesi, Ahmed-i Hani Müzesi ve Eski Bayezid Camisi'ni de ziyaret ediyor.

        Yaz aylarında yoğun ziyaretçi alan tarihi mekan, bu sıralar ara tatil dolayısıyla yurdun farklı illerinden gelen çocuklar ve ailelerini misafir ediyor.

        İzmir'den gelen Bahattin Kılıç, AA muhabirine, Türkiye'nin zengin bir tarihe sahip olduğunu ve İshak Paşa Sarayı'nın da bunlardan biri olduğunu söyledi.

        Tarihi yapıyı gezerken duygulu anlar yaşadığını ve tarihi yolculuğa çıktığını dile getiren Kılıç, şöyle konuştu:

        "Her adım attığımızda bir tarih var. Bu tarih anlatılmaz. Tarih yaşanır derler ya bütün hemşerilerimizin gelip burada bu tarihi yaşaması lazım. Doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine buraya gelip İshak Paşa Sarayı'nı, Doğubayazıt'ı ve Anadolu'yu iyi tanımalarını isterim. Türkiye'nin her tarafı bizim. Ay yıldızlı bayrağımızın olduğu yerde böyle güzel tarihi mekanları ziyaret etmemiz lazım. Geçmişi iyi bilip geleceğimiz olan genç kuşaklarımıza aktarmamız lazım."

        Ankara'dan gelen Özlem Aldı da İshak Paşa Sarayı'nı ilk defa gördüğünü, tarihi yapıyı gezerken adeta geçmişi yaşadığını söyledi.

        Çocuklardan Emre Kadir Erdoğan ise ilk defa İshak Paşa Sarayı'na geldiğini belirterek "Ara tatilde burayı gezdik. Çok tarihsel bir alan. Tatilde kitap okuyorum, ders çalışıyoruz ve gezmeye geldik. Tatil güzel gidiyor. Sarayın taşları çok eski ve güzel." dedi.

        Çocuklardan Merve Uçar da tatilde ders çalıştığını ve tarihi yapının mimarisinden çok etkilendiğini anlattı.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
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