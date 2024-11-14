Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan ve UNESCO'nun Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan tarihi İshak Paşa Sarayı, ara tatilde çocuklar ve ebeveynlerini ağırlıyor.

İlçenin güneyinde tepelik alanda bulunan ve çevresinde sarp dağların bulunduğu Osmanlı yadigarı İshak Paşa Sarayı, yılın her dönemi ziyaretçilerin uğrak yeri haline geliyor.

Yerli ve yabancı turistler, Osmanlı'nın Lale Devri'nde inşa edilen ve UNESCO'nun Dünya Miras Geçici Listesi'nde de yer alan tarihi yapının yerleşkesindeki cami, odalar, surlar, türbe, iç ve dış avlular, divan ile harem salonlarını gezerek geçmişe yolculuk yapıyor.

Mimari yapısında Osmanlı ve Selçuklu ile barok ve rokoko mimarilerinden izler taşıyan saraya gelenler, aynı bölgede yer alan İslam alimi Ahmed-i Hani'nin türbesi ile Urartu Kalesi, Ahmed-i Hani Müzesi ve Eski Bayezid Camisi'ni de ziyaret ediyor.