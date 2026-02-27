Canlı
        Haberler Yerel Haberler Ağrı Haberleri Haberleri

        Ağrı Valisi Bozkurt, zorlu kış koşullarında denetim yapan trafik polisleriyle iftar yaptı

        Ağrı Valisi Önder Bozkurt, zorlu kış koşullarında denetimlerini sürdüren trafik polisleriyle iftarda bir araya geldi.

        Giriş: 27.02.2026 - 20:35
        Ağrı Valisi Bozkurt, zorlu kış koşullarında denetim yapan trafik polisleriyle iftar yaptı

        Ağrı Valisi Önder Bozkurt, zorlu kış koşullarında denetimlerini sürdüren trafik polisleriyle iftarda bir araya geldi.

        Vali Bozkurt, İl Emniyet Müdürü Göksel Önder ile Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünü ziyaret etti.

        Burada görevli trafik polisleriyle bir araya gelen Bozkurt, çalışmalar hakkında bilgi aldı, ardından iftar yaptı.

        Bozkurt, burada yaptığı konuşmada, bölgede kar yağışının etkili olduğunu ve polisin gece gündüz demeden görev yaptığını söyledi.

        Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü sorumluluğunda 324 kilometre kara yolu ağı bulunduğunu hatırlatan Bozkurt, "Bu sene çok güzel kar yağışı oldu ve artarak devam eden bu kar yağışlarında özellikle kara yollarının güvenliği, buzlanma, sisli havalar ve diğer riskli durumlarda bölge trafikte görev yapan tüm arkadaşlarımız tabiri caizse 7 gün 24 saat görev icra ettiler. Sürücülerimizin trafik ve kış şartlarına uygun bir şekilde gerek zincirleriyle birlikte yola çıkmaları gerekse diğer önlemleri almaları, bilgilendirmeleri hususunda çok önemli çalışmalar yürütüldü." dedi.

        İki gündür devam eden kar yağışı süresince ekiplerin sürekli sahada olduğunu aktaran Bozkurt, şunları kaydetti:

        "Alanda bizzat kendileriyle birlikte bilgi alışverişinde bulunarak denetimlerde de bizzat iştirak ettik. Özellikle ağır tonajlı olarak tabir ettiğimiz çekici araçların depolanması dediğimiz belli noktalarda bekletilmesi yine bu noktada sürücülerin bilgilendirilmesi noktasında çok önemli faaliyetler yürütüldü. Kendilerine bu özveri çalışmalarından dolayı gece gündüz gayretli, bilgilendirici, hakikaten samimi çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Ramazan ayının bereketini, huzurunu hep birlikte yaşadığımız bu günlerde bütün kolluk görevlilerimize, güvenlik güçlerimize sağlık, afiyet ve huzurlar diliyoruz."

