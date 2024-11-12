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        Ağrı'da öğrencilerin güvenli ve konforlu ulaşımı için servisler denetleniyor

        Ağrı'da, polis ve jandarma ekipleri, öğrencilerin güvenli şekilde seyahat edebilmeleri için servis denetimlerini sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2024 - 15:42 Güncelleme: 12.11.2024 - 15:50
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        Ağrı'da öğrencilerin güvenli ve konforlu ulaşımı için servisler denetleniyor
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        Ağrı'da, polis ve jandarma ekipleri, öğrencilerin güvenli şekilde seyahat edebilmeleri için servis denetimlerini sürdürüyor.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, öğrenci servislerine yönelik denetimlerine ara vermeden devam ediyor.

        Ekipler, bu kapsamda ekim ayında il genelinde yapılan denetimlerde, 622 okul servis aracını kontrol edip kural ihlali yapan veya eksiklikleri bulunan 75 servisin sürücüsüne idari para cezası uyguladı.

        Kontrolleri yapılan 12 araç trafikten men edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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