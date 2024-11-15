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        Ağrı'da bazı alanlar "geçici özel güvenlik bölgesi" ilan edildi

        Ağrı Valiliği, kentin Doğubayazıt ilçesi Yaygınyurt ve Güngören köyleri sınırlarında bulunan bazı mevkilerin 15 gün süreyle "geçici özel güvenlik bölgesi" ilan edildiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2024 - 13:08 Güncelleme: 15.11.2024 - 13:08
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        Ağrı'da bazı alanlar "geçici özel güvenlik bölgesi" ilan edildi
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        Ağrı Valiliği, kentin Doğubayazıt ilçesi Yaygınyurt ve Güngören köyleri sınırlarında bulunan bazı mevkilerin 15 gün süreyle "geçici özel güvenlik bölgesi" ilan edildiğini bildirdi.

        Valilikten yapılan açıklamada, milli güvenlik, kamu düzeni ve kamu esenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması maksadıyla Doğubayazıt ilçesi Yaygınyurt ve Güngören köyleri sınırlarında bulunan Hamiske, Kirlik ve Kumluk mevkilerinde 15-29 Kasım tarihlerinde 15 gün süreyle "geçici özel güvenlik bölgesi" ilan edildiği belirtildi.

        Açıklamada, "Vatandaşlarımızın, bu tarihler arasında, can ve mal güvenlikleri bakımından söz konusu bölgeye izinsiz olarak girmeleri yasaktır. Yasağa uymayanlar hakkında 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 66’ncı maddesi gereğince cezai işlem uygulanacaktır." ifadesine yer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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