Ağrı'da bazı alanlar "geçici özel güvenlik bölgesi" ilan edildi

Ağrı Valiliği, kentin Doğubayazıt ilçesi Yaygınyurt ve Güngören köyleri sınırlarında bulunan bazı mevkilerin 15 gün süreyle "geçici özel güvenlik bölgesi" ilan edildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, milli güvenlik, kamu düzeni ve kamu esenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması maksadıyla Doğubayazıt ilçesi Yaygınyurt ve Güngören köyleri sınırlarında bulunan Hamiske, Kirlik ve Kumluk mevkilerinde 15-29 Kasım tarihlerinde 15 gün süreyle "geçici özel güvenlik bölgesi" ilan edildiği belirtildi.