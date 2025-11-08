Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Ağrı'da ziyaretlerde bulundu
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ağrı Valiliği ile AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.
Bazı programları dolayısıyla kente gelen Kacır, Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı’ndan kendi kullandığı Togg araçla valiliğe geçti.
Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Kacır, burada Vali Mustafa Koç, AK Parti Ağrı Milletvekili Ruken Kilerci ve beraberindekilerle bir süre görüştü, kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Kacır, daha sonra AK Parti İl Başkanlığı'na geçerek partililerle bir araya geldi.
