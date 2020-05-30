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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Doğubayazıt’ta şiddetli rüzgâr nedeniyle zarar gören okullarda hasar tespit çalışması yapıldı

İHA

Doğubayazıt’ta şiddetli rüzgâr nedeniyle zarar gören okullarda hasar tespit çalışması yapıldı

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde Ramazan Bayramı’nın ikinci günü meydana gelen şiddetli rüzgâr ve sağanak yağışın ardından ilçe merkezi ve köylerde bulunan okullar zarar gördü.
Ramazan Bayramı’nın ikinci günü Doğubayazıt’ta meydana gelen şiddetli rüzgâr ve sağanak yağış nedeniyle ilçe merkezinde ve köylerde bulunan birçok okulun çatısı uçtu. Şiddetli rüzgâr nedeniyle okul bahçesinde bulunan ağaçlar sökülürken sağanak yağış nedeniyle ise okul bahçeleri ve kömürlükler sular altında kaldı.
Doğubayazıt İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Kösen, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Destek Ekibi ve Çevre ve Şehircilik Mühendislerinden oluşan heyet ile birlikte şiddetli rüzgâr ve sağanak yağış nedeniyle hasar görmüş 17 okula giderek burada hasar tespit çalışmaları yaptı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Kösen, hasar tespit çalışması yapmak için gittiği okulların bahçesinde oynayan çocuklara çikolata dağıtarak geçmiş bayramlarını kutladı.
İlçenin eğitimdeki çıtasını yükseltmek için gerekli olan çalışmaları yaptıklarını söyleyen İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Kösen, ”Doğubayazıt’a hizmet aşkı ile geldim, ben de bu coğrafyanın evladı olarak kendime güveniyorum. Burada yapacağım hizmetler için başta eğitim camiası ve Doğubayazıt halkının desteğine ihtiyacımız var. Bizim bizden başka kimsemiz yok, devlet millet el ele vererek üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir sorunumuz yoktur. İlçemizin genel olarak eğitimdeki çıtasını yükseltmek için çalışmalarımızı yapıyoruz, yeniliklere açık, şeffaf, katılımcı ve takım ruhuyla çalışarak camiamız ve Doğubayazıt halkının destekleri ile inşallah güzel yarınlara hep birlikte çıkacağız” ifadelerine yer verdi.

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