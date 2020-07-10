Ağrı'da sel felaketinde işçiler ölümle burun buruna geldi

Ağrı'da akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak sele neden oldu. Sağanak yağış sonrasında dere ıslah çalışmasında çalışan işçiler ölümle burun buruna geldi. Merkeze bağlı Aşağı Saklıca köyü Namık mezrasında yaklaşık 100 küçükbaş hayvan ise selden telef oldu.



Ağrı'da akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış sele neden oldu. Kentte ıslah çalışmalarının sürdüğü Taşlıçay Deresi'nde sağanak yağış sonrası su seviyesinin aniden yükselmesi korkuttu. Dere ıslah çalışması için kurulan şantiyeyi su bastı. Şantiyede kullanılan çok sayıda iş makinesi suda mahsur kaldı. İşçiler ölümle burun buruna geldi. Yaşanan sel baskınının ardından İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler Taşlıçay Deresi etrafında güvenlik önlemi alırken Ağrı Belediyesi İtfaiye ekipleri ve Devlet Su İşlerine bağlı ekipler kent genelinde sel sularının daha fazla hasara yol açmaması için çalışma başlattı.



Yaşanan sel felaketini anlatan bir vatandaş yağış sonrası Taşlıçay Deresi'ndeki su seviyesinin aniden arttığını ve birçok malzemenin sel sularında sürüklendiğini söyledi. Yetkililer, sel baskınlarının yaşandığı bölge ve köylerde hasar tespit çalışması başlattı.

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