Ağrı’da silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Ağrı’nın Tutak ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Ağrı’nın Tutak ilçesine bağlı Akyele köyünde iki aile arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışma daha sonra büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada Gökhan Aşut adlı kişi hayatını kaybederken, 4 kişi ise yaralı olarak Ağrı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.