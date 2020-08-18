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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Pandemi döneminde biriktirdiği burs parası ile kaz yetiştiriciliğine başladı

İHA

Ağrı Merkez Yukarı Küpkıran Köyü'nde ikamet eden üniversite öğrencisi Cevdet Akgün(24) iş bulamayınca biriktirdiği burs paraları ile kaz yetiştiriciliğine başladı.

Pandemi döneminde biriktirdiği burs parası ile kaz yetiştiriciliğine başladı

Ağrı Merkez Yukarı Küpkıran Köyü’nde ikamet eden üniversite öğrencisi Cevdet Akgün(24) iş bulamayınca biriktirdiği burs paraları ile kaz yetiştiriciliğine başladı.
Kars Kafkas Üniversitesi Sarıkamış Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Beden Eğitimi Öğretmenliği son sınıf öğrencisi Cevdet Akgün, pandemi sürecinde okula gidemeyince iş bulup aile ekonomisine katkı sağlamak istediğini söyledi. Ancak iş bulamadığını belirten Akgün, köyde kaldığı süre içerisinde arkadaşı Sinan Doğrul ile birlikte, kendi işlerini kurmaya karar verdiklerini ifade etti.
Daha sonra kaz yetiştiriciliği işine girmeyi kararlaştırdıklarını anlatan Akgün, okul döneminde eğitim masrafları için biriktirmiş olduğu burs paraları ile 3 kaz aldı. Zamanla arkadaşı ile birlikte kaz sayısını 30'a çıkaran Akgün, ilerleyen süreçte devlet desteğinden de faydalanarak tesis kurup işini büyütmek istediğini belirtti.

“Hedefimiz 200 kaza ulaşmak”
Köyde arkadaşı ile birlikte dönüşümlü olarak kazlarını merada otlatmaya çıkardıklarını ve hedefledikleri sayıya ulaştıktan sonra tesis kurmayı amaçladıklarını kaydeden Akgün, "Bir tane çocukluk arkadaşım var. Kendisi ile komşuyuz. Onların 23 tane kazı vardı. O gün satmaya gitmişlerdi. Annesi babası geldiklerinde zaman kazları sattıklarını öğrendim. Sonra ne kadara sattıklarını öğrendim. Fiyatını sordum onlarda fiyatını söyledi. Baktım çok güzel para etmiş. Ben de arkadaşa dedim ki annen ile baban satmış. Beraber biz ikimiz burstan topladığımız para var. O para ile birkaç tane kaz alalım. Baktım işe yarıyor. Aldık ve çoğalttık. Hem o şekilde yaptık zaten. 23 tane kaz ile başladık. Şimdi 2530 kazımız var. KYK'nın bize verdiği burstan topladığımız parayla elde ettik. Tabi hedefimiz 200 tane kaza ulaşmak. Gelecek gelir ile ailemden yeterli desteği alamadığım için eğitim masraflarımı karşılamaya harcayacağım. Ondan sonra KPSS'ye hazırlanıyorum. 4. sınıf öğrencisiyim. Dershaneye kaydolmam gerekiyor. Topladığım parayı dershane için harcayacağım. İleride de hedeflediğimiz sayıya ulaşınca devlet desteklemelerinde de faydalanarak işimizi büyütmeyi hedefliyoruz" dedi.

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