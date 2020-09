Köy köy gezip okulundan uzak kalan öğrencilere ders anlatıyorlar

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde bulunan Taşlıçay Selahaddin Eyyubi Ortaokulu'nda görevli öğretmenler, derslerinden geri kalan öğrencileri için köy köy gezerek ders anlatıyor.

Korona virüs salgınından dolayı eğitim ve öğretimin uzaktan eğitime dönüşmesi interneti bulunmayan köylerde öğrencilerin sıkıntı yaşamasına neden oluyor. Köylerde internetin bulunmaması öğrenciler ve öğrenci velileri için sıkıntı yaşarlarken, Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde bulunan Selahaddin Eyyubi Ortaokulunda görev yapan öğretmenler öğrencilerinin derslerden geri kalmaması için köy köy gezerek telafi dersleri yapıyor.

Gönüllü öğretmenler, öğrencilerin yaşadıkları sıkıntılara çözüm bulmak, köy köy gezerek onların yüzünü birazcık olsun güldürmek ve derslerinden geri kalmamalarını sağlamak adına bu yöntemi seçtiklerini ifade ettiler.

'Telafi eğitimi vermeye çalışıyoruz'

Ders verdikleri esnada sosyal mesafe kurallarına ve maske takmaya dikkat ettiklerini belirten Selahaddin Eyyubi Ortaokulu Müdürü Mustafa Kral, Milli Eğitim Müdürlüğünün de desteklerini aldıklarını ifade ederek, "Okulumuza yaklaşık 10 köyden taşımalı öğrenci gelmektedir. Taşımalı eğitimle gelen öğrencilerimize canlı ders verme konusunda sıkıntı yaşadığımız için İl Milli Eğitim Müdürümüzün, İlçe Milli Eğitim Müdürü'müzün ve İlçe Kaymakamımızın talimatları doğrultusunda öğretmenlerimizle köylere giderek derslerimizi işlemeye çalışıyoruz. Tabi ki sosyal mesafeye dikkat ederek derslerimizi vermeye çalışıyoruz. Telafi eğitimi vermeye çalışıyoruz. Her bir ailede bir velinin bazen 34 tane çocuğu okuyor. Onlara diyor ki ben telefonumu hangisine vereyim. Canlı dersleri hangisi takip etsin. Böyle bir imkanları olmadığı için, internet anlamında da imkanları olmadığı için biz bu şekilde köylere gelerek öğretmenlerimizle birlikte hem bu eğitim öğretim başında kitaplarımızı dağıtıyoruz hem de telafi derslerini vermeye çalışıyoruz. Biz öğretmenlerimizle bu dersleri belirliyoruz. Her gün mesela bir köye gittiğimizde bütün branşlardan birer öğretmenimizi götürüp orada sınıf bazında çocuklarımızı ayırıyoruz ve derslerimizi anlatmaya çalışıyoruz. Ayaklı tahtalar ile biz ders anlatmaya çalışıyoruz" dedi.

‘Öğrencilerimizin eğitimden geri kalmamasını istiyoruz’

Öğrencilerin derslerinden geri kalmamaları adına her gün bir köye gittiklerini belirten Matematik Öğretmeni Derya Çelik ise, "Pandemi dolayısıyla öğrencilerimizin eğitimlerinden geri kalmamaları için köylerimize ziyaretlerde bulunuyoruz. Geçen hafta yaptığımız köy ziyaretlerinden çok memnun kaldık. EBA TV'ye ulaşamayan öğrencilerimiz için ya da EBA'da anlattığımız canlı dersi pekiştirmek amaçlı burada gelip bu şekilde derslerimizi anlatıyoruz daha verimli geçmesi adına. Öğrencilerimizin eğitimden geri kalmamasını istiyoruz. Bu şekilde böyle bir çalışma başlattık. 6 aydır biz pandemi dolayısıyla Whatsapp grupları oluşturduk. Öğrencilere her türlü ödevlerimiz olsun notlarımız olsun Whatsapp grupları üzerinden gönderiyoruz onlara. Derslerinden geri kalan öğrencilerimizle birebir görüntülü konuştuğumuz da oluyor" ifadelerini kullandı.

‘Okuldan uzak kaldığımızı hiç hissetmedik'

Korona virüs pandemisi nedeniyle ders çalışma konusunda çok zorlandıklarını dile getiren Taşlıçay'ın Kumlubucak Köyü'nde oturan ve Selahaddin Eyyubi ortaokulunda 8. sınıf öğrencisi olan Nisanur Hacıoğlu da, "Korona virüsünden dolayı okullarımızdan, öğretmenlerimizden ve arkadaşlarımızdan uzaklaştık, geri kaldık, eğitim göremedik fakat EBA TV'den ve öğretmenlerimizin kurdukları Whatsapp gruplarından derslerimizi takip ederek okuldan uzak kaldığımızı hiç hissetmedik" şeklinde konuştu.

