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Ağrı’da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

İHA

Ağrı’da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Ağrı'da otomobilin çarptığı yaya kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaza, AğrıErzurum karayolunda şehirlerarası otogar yakınlarında meydana geldi. Yolun karşısına
geçmeye çalışan D.D’ye araba çarptı. Kaza sonrası Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan D.D. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

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