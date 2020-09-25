Ağrı’da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Bu uykunun bedeli ağır oldu!

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Ağrı'da otomobilin çarptığı yaya kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.



Kaza, AğrıErzurum karayolunda şehirlerarası otogar yakınlarında meydana geldi. Yolun karşısına

geçmeye çalışan D.D’ye araba çarptı. Kaza sonrası Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan D.D. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

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