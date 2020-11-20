Ağrı’da Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan Hırsızlığı yapan kişiler yakalandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ağrı’da Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan Hırsızlığı yapan kişiler yakalandı

İHA

Ağrı’da Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan Hırsızlığı yapan kişiler yakalandı

Ağrı’da, İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen istihbarı çalışmalar sonucunda, "Büyükbaş ve küçükbaş hayvan hırsızlığı" suçunu organize şekilde işledikleri tespit edilen 5 kişi gözaltına alındı.
Ağrı’nın Hamur İlçesinde, İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen istihbarı çalışmalar neticesinde, Ağrı ili ve ilçeleri ile çevre illerde çeşitli zamanlarda "Büyükbaş/küçükbaş hayvan hırsızlığı" suçunu organize şekilde işledikleri tespit edilen şüpheli şahıslara yönelik olarak gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda 5 şüpheli şahıs gözaltına alırken, şüpheli şahıslara ait evlerde yapılan aramalarda 21 adet hayvan, av tüfeği, Muş’ta ve 9 bin 600 lira para ele geçirildi.
Ağrı Valiliğinden konuya ilişkin yapılan açıklamalarda şu ifadelere yer verildi: “Ağrı ili Hamur ilçesinde 5 ayrı adreste icra edilen operasyonlarda 5 şüpheli şahıs gözaltına alınmış, söz konusu şüpheli şahıslara ait ev ve eklentilerinde yapılan arama neticesinde; 1 adet ruhsatsız av tüfeği,1 adet Muş'ta, 1adet el feneri, 2 adet kulak küpesi, 9 bin 600 TL para, 8 adet cep telefonuna el konulmuş, ele geçirilen 21 adet hayvan ise sahiplerine teslim edilmiştir. Olay ile ilgili soruşturma devam etmektedir.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ağrı’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Ağrı’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi ...
AİÇÜ Danışma Kurulu İstişare Toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER AİÇÜ Danışma Kurulu İstişare Toplantısı yapıldı
Lastikçilerin kış mesaisi başladı
YEREL HABERLER Lastikçilerin kış mesaisi başladı
Savcı Sayan: “PKK 40 yıldır 100 bin Kürt gencini dağlarda öldürttü, öldürdü”
YEREL HABERLER Savcı Sayan: “PKK 40 yıldır 100 bin Kürt gencini ...
Cam kemik hastası kadın, akülü sandalyesine kavuştu
YEREL HABERLER Cam kemik hastası kadın, akülü sandalyesine kavuştu
Ağrı Heyetinden Bakan Kasapoğlu’na ziyaret
YEREL HABERLER Ağrı Heyetinden Bakan Kasapoğlu’na ziyaret
Yaş küspe satışları başladı
YEREL HABERLER Yaş küspe satışları başladı
Ağrı’da hız yapan araç kazaya sebep oldu
YEREL HABERLER Ağrı’da hız yapan araç kazaya sebep oldu
Savcı Sayan’dan iddia "HDP’ye karşı terörü reddeden Kürt siyasetçiler yeni bir parti kurup Cumhur İttifakına destek verecek"
YEREL HABERLER Savcı Sayan’dan iddia "HDP’ye karşı terörü reddeden ...
Ağrı’da cadde ve sokaklar korona virüse karşı sabunlu su ile yıkanıyor
YEREL HABERLER Ağrı’da cadde ve sokaklar korona virüse karşı sabunlu ...
Ali Beyazoğlu mezarı başında anıldı
YEREL HABERLER Ali Beyazoğlu mezarı başında anıldı
Korona virüse karşı mücadelede propolis dönemi
YEREL HABERLER Korona virüse karşı mücadelede propolis dönemi
Milletvekili Çelebi’nin önerisi kabul edildi Ağrı’ya ‘TBMM Evi’ yapılacak
YEREL HABERLER Milletvekili Çelebi’nin önerisi kabul edildi Ağrı’ya ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X