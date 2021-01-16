Ağrı’da şarampole yuvarlanan araçta bulunan iki kişi yaralandı

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Ağrı’nın Tutak ilçesinde kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı, araç içinde bulunan iki kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Ağrı’nın Tutak ilçesinde bulunan Bulgurlutaş mevkiinde yoğun kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan bir otomobil şarampole yuvarlandı. Araç içinde bulunan iki kişi yardıma gelen vatandaşlar tarafından araç içinden çıkarıldı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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