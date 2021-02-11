İki ülkeden toplam 8 okulun ortak çalışmalar yürüttüğü Deyimlerin Dili Olsa isimli projenin ilk adımları Ağrı’da atıldı.

Kuruculuğunu Hamur Yukarı Gözlüce Öğretmen Burçin Özdemir Ortaokulu Türkçe öğretmeni Büşra Gündoğdu ve Ağrı merkez Ertuğrul Gazi Ortaokulu Beden Eğitimi ve Spor öğretmeni Furkan Gündoğdu’nun yaptığı projede yer alan diğer iller; Antalya, Malatya, Mersin, Muş, Samsun, Tokat. Deyimlerin Dili Olsa projesi Azerbaycan ve Türkiye ortaklığı ile çalışmalara devam ediyor.

Geçmişten günümüze bir kültür mirası olarak aktarıla gelen deyimlerin kullanım sıklığını arttırmak ve öğrencilerin deyimleri algılama sürecini kolaylaştırmak amacıyla gerçekleşen projede Ağrı’da öğrenciler deyimlerin dili oluyor.

Deneyimlerin Dili Olsa Projesi, geçmişten bugüne aktarılan deneyimlerin kullanım sıklığını arttırmak ve öğrencilerin deneyimleri algılama sürecini kolaylaştırmayı amaçlıyor. Proje sonunda öğrenciler beden dilini aktif ve etkili bir şekilde kullanıp, iletişim ve düşünme becerilerini arttırabilecek.

"Projede olmak beni çok iyi hissettiriyor”

Proje ile ilgili açıklamada bulunan Ağrı’nın Hamur ilçesine bağlı Yukarı Gözlüce Öğretmen Burçin Özdemir Ortaokulu’nda Türkçe öğretmeni olarak görev yapan Büşra Gündoğdu, “Meslek hayatımın 2. senesine girdim. Her zaman farklılıkları ve araştırmayı çok sevdim. Bir proje sayesinde tanımış olduğum eTwinning platformu daha iyi işler yapmak için beni şevklendirdi. Öğrencilerimin kendilerini bir yere ait hissetmesi ve kazandıkları özgüven duygusu bana ‘tamam işte doğru yoldasın’ dedirtti ve kendimi bu projede buldum. Projede olmak beni çok iyi hissettiriyor. Daha iyi hissettiren ise böyle bir projede bu ortaklarla birlikte çalışma fırsatı bulmak” dedi.

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