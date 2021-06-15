Vali Varol, Taşlıçay’da muhtarlarla bir araya geldi

Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, “Haziran Ayı Muhtarlar Toplantısı” kapsamında Taşlıçay’a bağlı mahalle ve köy muhtarları ile bir araya gelerek, muhtarların sorun ve taleplerini birinci ağızdan dinledi.

Taşlıçay’da bulunan Atatürk Kültür Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya Vali Varol’un yanı sıra Taşlıçay Kaymakamı Murtaza Ersöz, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mehmet Çimen, Taşlıçay Belediye Başkanı İsmet Taşdemir, Tarım ve Orman İl Müdürü Kenan Engin, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erhan Tenekeci, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, ilgili şube müdürleri, İlçe Protokol Üyeleri ile mahalle ve köy muhtarları katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yaparak, Covid19 salgınındaki olumlu seyir dolayısıyla tedbirlere riayet ederek muhtarlarla sık sık bir araya gelmeye başladıklarını ve bu sayede muhtarlar aracılığıyla vatandaşların ihtiyaç ve taleplerinin hızla giderildiğini vurgulayan Vali Varol, toplantının hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

Köylere yönelik hizmet sunan İl Özel İdaresinin finansal olarak çok kuvvetli olduğunu belirten Vali Varol, mahalle ve köylerin ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla muhtarların istek ve taleplerini tek tek dinledi.

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