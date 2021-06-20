Patnos'ta AK Parti'ye saldırı hazırlığındaki 4 kişi yakalandı

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Semih YARDIMCI / PATNOS, (Ağrı), (DHA)AĞRI'nın Patnos ilçesinde, AK Parti binasına molotof kokteyl ile saldırı hazırlığında oldukarı belirlenen 4 kişi yakalandı.

Patnos AK Parti ilçe Başkanı Tekin Dinç, ülkenin ve milletin huzurunu bozmaya yönelik saldırıyı kınadığını söyledi. Dinç, olayın saat 02.00 sıralarında meydana geldiğini belirterek, "Atatürk Mahallesi Zeki Çelik Caddesi üzerinde bulunan AK Parti ilçe binamıza saldırı hazırlığında bulunan şahıslar, molotof kokteyli ve buna bezer suç aletleriyle birlikte yakalanarak gözaltına alınmıştır. Kahraman emniyet güçlerimize teşekkür ediyorum. Ülkemizin huzurunu bozmaya kimsenin gücü yetmeyecektir. Allah hainlere fırsat vermesin inşallah" dedi. 4 şüphelinin emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.FOTOĞRAFDHA-Güvenlik Türkiye-Ağrı / Patnos Semih YARDIMCI

2021-06-20 13:48:15



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