Ağrı’da “En İyi Narkotik Polisi: Anne” semineri düzenlendi

Ağrı’da çocukların ve gençlerin uyuşturucu kullanımının önüne geçme konusundaanne duyarlılığından faydalanmak amacıyla“En İyi Narkotik Polisi: Anne” semineri düzenlendi.

İçişleri Bakanlığı tarafından, çocukların ve gençlerin uyuşturucu kullanımının önüne geçme konusundaanne duyarlılığından faydalanmak amacıylahayata geçirilen “En İyi Narkotik Polisi: Anne” projesi kapsamında İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Ağrı’da bulunan 50 anne ve anne adayı kadına seminer verildi.

Uyuşturucuyla mücadelede annelere yönelik farkındalık ve bilinçlendirme çalışmasının yürütüleceği proje kapsamında, düzenlenen “En İyi Narkotik Polisi: Anne” seminerine katılarak uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışmaların büyük bir titizlik ve başarı ile yürütüldüğü ve proje kapsamında da birçok vatandaşın ve annenin bilgilendirildiğini ifade eden Vali Varol, “Narkotik meselesi her zaman problem olmakla birlikte sentetik maddelerin ortaya çıkması ve ulaşımın kolay olması sebebiyle son yıllarda tüm dünya için ciddi bir tehdit oluşturuyor. Bildiğiniz üzere uyuşturucu madde ile mücadelenin çok farklı dinamikleri var. İşin güvenlik boyutunda ciddi ve gayretli çalışmalar yürütüyoruz. Sayın İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’nun da açıkladığı gibi uyuşturucu madde yakalama noktasında dünya çapında ülkemizin rekorlar kırdığı bir noktadayız. Fakat biliyoruz ki sadece kolluk kuvvetlerimizin önleyici çalışmaları bunu engellemek için yeterli değil. Bu noktada sizlerin yardımına ihtiyacımız var. Bizler ne kadar gayret gösterirsek gösterelim sizlerin çabaları her zaman daha etkili olacaktır. Bu inançla çocuklarımızın geleceği için hep beraber çalışalım” dedi.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Selçuklu Konferans Salonunda düzenlenen seminerde uyuşturucu maddeler konusunda anne ve anne adayları kadınlar bilgilendirilirken bağımlıların uyuşturucuyu sadece metruk ve terk edilmiş alanlarda değil, insanların gözü önünde kullandığına dikkati çekilip uyuşturucu bağımlıları üzerinde yapılan araştırmalar sonucunda bağımlıların uyuşturucuyu kullandığı yerler arasında ilk sıradayüzde47,5ile kendi evlerinin yer aldığı vurgulandı.

Seminere Vali Dr. Osman Varol’un yanı sıra İl Emniyet Müdürü Nihat Özen, Ağrı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürü, amir ve polisleri ile anne ve anne adayı kadınlar katıldı.

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