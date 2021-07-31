Ağrı’da hırsızlık eşyaları satan kişiler gözaltına alındı

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Ağrı’da ruhsatsız oldukları için mühürlenerek kapatılan işyerleri ile alakalı polisin takibi sonucu ruhsatsız işyerine hırsızlık malı satan 3 şüpheli şahıs kovalamaca sonucu yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerinin, ruhsatsız olduğu için mühürlenerek kapatılan işyerleri ile alakalı takipleri esnasında 3 şüpheli şahıs kaçmaya başladı. Polisin dur ihtarına uymayan şahıslar ile polis arasında kovalamaca başladı. Kovalamaca sonucu M.T isimli şahsa ait işyerine giren 3 şüpheli şahıs ve işyeri sahibi yakalanarak Emniyet Müdürlüğüne götürüldükten sonra suç eşyalarına el konuldu. Şüpheliler buradaki işlemlerinin ardından savcılıkça serbest bırakıldı.

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