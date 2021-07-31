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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ağrı’da hırsızlık eşyaları satan kişiler gözaltına alındı

İHA

Ağrı’da hırsızlık eşyaları satan kişiler gözaltına alındı

Ağrı’da ruhsatsız oldukları için mühürlenerek kapatılan işyerleri ile alakalı polisin takibi sonucu ruhsatsız işyerine hırsızlık malı satan 3 şüpheli şahıs kovalamaca sonucu yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerinin, ruhsatsız olduğu için mühürlenerek kapatılan işyerleri ile alakalı takipleri esnasında 3 şüpheli şahıs kaçmaya başladı. Polisin dur ihtarına uymayan şahıslar ile polis arasında kovalamaca başladı. Kovalamaca sonucu M.T isimli şahsa ait işyerine giren 3 şüpheli şahıs ve işyeri sahibi yakalanarak Emniyet Müdürlüğüne götürüldükten sonra suç eşyalarına el konuldu. Şüpheliler buradaki işlemlerinin ardından savcılıkça serbest bırakıldı.

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