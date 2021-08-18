Ağrı Belediye Başkanı Sayan: Diyarbakır'a 2 bin kişiyle 'Beyaz Yürüyüş' gerçekleştireceğiz



Ramazan DEMİR/ AĞRI, (DHA)- AĞRI Belediye Başkanı Savcı Sayan, evlat nöbeti tutan ailelere destek olmak için 22 Ağustos'ta 2 bin kişiyle Ağrı'dan Diyarbakır'a yürüyeceklerini ve 'Beyaz Yürüyüş' adını vereceklerini söyledi.

Ağrı'daki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle Halk Eğitim Merkezi'nin konferans salonunda bir araya gelen Belediye Başkanı Savcı Sayan, konuşmasında yapılan hizmetlere ilişkin bilgi verdi. Orta Doğu´daki birçok terör örgütü gibi PKK'nın da hakim devletlerin taşeronu olduğunu ve bugüne kadar Kürtlere kan, gözyaşı ve beladan başka bir şey getirmediğini kaydeden Sayan, "Ben, Kürtler olmasa terörün biteceğine inanmayanlardanım. Teröre karşıyım. Kürt ile Türk´ün kavgasına karşıyım. Şehit cenazelerinin gelmesine karşıyım. Kürt gençlerinin ölmesine karşıyım" diye konuştu.

Savcı Sayan, terör örgütlerine destek veren ülkelerin, farklı coğrafyalarda halkı ikiye bölerek, savaşmalarını sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

Başkan Sayan, 22 Ağustos'ta yapmayı planladıkları yürüyüşe ilişkin ise "Diyarbakır annelerine destek için 22 Ağustos Pazar günü ben de dahil olmak üzere 2 bin kişiyle Diyarbakır'a yürümek istiyoruz. Terörü dünyaya afişe etmek istiyoruz. Diyarbakır´a vardığımızda o gün o meydanda 1 milyon kişi bayrak sallayarak `edi bese´ yani `yeter artık´ demeyi çok istiyorum" dedi.

Ağrı il sınırından başlatacakları yürüyüşe 'Beyaz Yürüyüş' adını vereceklerini belirten Başkan Sayan, 330 kilometrelik yolu 12 günde tamamlamayı ve ailelerin oturma eyleminin 2'nci yıl dönümü olan 3 Eylül'de yanlarında olmayı hedeflediklerini söyledi. DHA-Genel Türkiye-Ağrı / Merkez Ramazan DEMİR

2021-08-18 12:00:38



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