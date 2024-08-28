Piyasa takipçileri, enflasyon verilerini merakla bekliyor. TÜİK tarafından yapılacak son açıklamalar büyük ilgiyle izleniyor. Her ay olduğu gibi bu ay da Merkez Bankası, enflasyon beklentisi tahminini açıkladı. Peki, 2024 Ağustos ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? İşte Merkez Bankası tarafından paylaşılan ağustos ayı enflasyon beklenti anketine dair detaylar...