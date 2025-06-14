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        Haberler Magazin Ahmed Kutucu, sevgilisine evlilik teklifinde bulundu - Magazin haberleri

        Ahmed Kutucu, sevgilisine evlilik teklifinde bulundu

        Galatasaray'ın futbolcusu Ahmed Kutucu, Asena Atalar'a sürpriz evlilik teklifinde bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.06.2025 - 21:33 Güncelleme: 14.06.2025 - 21:40
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        Evlilik teklifinde bulundu
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        Galatasaraylı Ahmed Kutucu, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Asena Atalar'a evlenme teklifinde bulundu.

        Ahmed Kutucu, "Evet" yanıtını aldığı anları sosyal medya takipçileriyle paylaştı. Ünlü futbolcuya takım arkadaşlarından ve takipçilerinden çok sayıda tebrik mesajı geldi.

        Fotoğraflar: Instagram

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        #ahmed kutucu
        #galatasaray
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